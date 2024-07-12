Очередного начальника нашли департаменту организационно-контрольной работы

Департамент возглавила Ирина Королева. Должность оказалась вакантной после того, как Ксения Антонова была назначена заместителем мэра и начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.
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