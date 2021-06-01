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Почему так быстро дорожает бензин на Дальнем Востоке? Мнение эксперта

Почему так быстро дорожает бензин на Дальнем Востоке? Мнение эксперта

Цены на бензин на Дальнем Востоке растут практически без остановки. Почему так происходит изданию AmurMedia рассказал руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза, кандидат экономических наук Григорий Баженов.

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