В Самарской области в суд передано уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве в отношении пожилых граждан

В начале апреле текущего года, с разницей в несколько дней, за помощью в полицию Сызрани обратилось пять местных жительниц в возрасте от 67 до 91 года, которые стали жертвами известной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».
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