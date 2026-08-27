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Газета.ру

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Председатель трибунала в Гааге распорядилась расследовать смерть Младича

Председатель трибунала в Гааге распорядилась расследовать смерть Младича

Председатель Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) судья Грасиела Гатти Сантана инициировала расследование причин смерти бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича.

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