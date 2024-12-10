От барьеров к возможностям: как компании трудоустраивают людей с инвалидностью

Каждый восьмой житель России — человек с инвалидностью. Несмотря на усилия государства по интеграции людей с ОВЗ в общество, многие из них сталкиваются с барьерами на пути к социализации и реализации своего потенциала.
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