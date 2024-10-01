Беннетт: Рютте только усилит негативную риторику и враждебность к России

REUTERS/Yves Herman Политолог, бывший офицер ВС Соединенных Штатов Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ заявил, что приход на пост генерального секретаря НАТО Марка Рютте лишь усилит давление альянса на Россию.
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