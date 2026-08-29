Османские башибузуки: как воевали самые «отмороженные» солдаты в европейской истории

В истории войн немало примеров жестокости, но редко какое воинское формирование умудрялось снискать себе столь однозначную репутацию, как османские башибузуки.
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