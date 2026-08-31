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Газета «Культура»

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Приморская сцена Мариинского театра представила программу культурной части ВЭФ

Приморская сцена Мариинского театра представила программу культурной части ВЭФ

С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдёт Восточный экономический форум. В рамках его культурной программы на Приморской сцене Мариинского театра запланированы концерт Дениса Мацуева, выступление участников фестиваля «Белый пароход» и репертуарные спектакли.

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