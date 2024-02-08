Онколог Габриэлян рассказал, как избежать рака полости рта

В зоне риска возникновения рака полости рта находятся заядлые курильщики, пациенты, злоупотребляющие алкоголем, а также те, кто имеют хронические инфекции во рту, обладают травмирующим фактором, например острые края зубов, или получили химический ожог слизистой из-за приема лекарств.
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