В Белом доме спрогнозировали отсутствие рецессии при возможном шатдауне

Возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) не приведет к рецессии в стране. Такое заявление 8 ноября сделал председатель Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернштейн во время конференции, организованной агентством Reuters.
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