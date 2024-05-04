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Глава «Зенита» Илюхина: «В настоящее время не ведем никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!»

– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара.

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