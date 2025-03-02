Сенатор Круз: встреча Зеленского с Трампом стала худшей в истории Белого дома

Американский сенатор Тед Круз заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно было договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он устроил скандальную перепалку.
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