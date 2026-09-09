Стратегический нефтяной резерв США - что он из себя представляет и как его используют?

Блог инженера-нефтяника Про нефть, образование и демографию Когда в 1973 году арабские нефтедобывающие страны перекрыли поставки в США, американцы впервые осознали, насколько их экономика уязвима перед нефтяным шантажом.
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