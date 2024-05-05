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Быел «Кави – Сәрвәр» операсы кабат сәхнәгә чыкты, әмма анда Хәсән Туфан

Быел «Кави – Сәрвәр» операсы кабат сәхнәгә чыкты, әмма анда Хәсән Туфан, Фатих Кәрим һәм Мирсәй Әмир исемнәре әйтелми, алар исемсез язучыларга әйләнгән.

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