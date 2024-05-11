Ледоколы на передовой: как Штаты собираются отвоевать у России Арктику

К защите Севморпути от НАТО готов подключиться Китай Дмитрий Родионов Пентагон в скором времени обнародует новую стратегию по Арктике, где будут учтены изменившиеся реалии, заявил глава ведомства Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.