Ледоколы на передовой: как Штаты собираются отвоевать у России Арктику

К защите Севморпути от НАТО готов подключиться Китай Дмитрий Родионов Пентагон в скором времени обнародует новую стратегию по Арктике, где будут учтены изменившиеся реалии, заявил глава ведомства Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.
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