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Воронежские новости

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Суд признал банкротом совладельца воронежского «Энергосбыта» Ивана Попенкова

Суд признал банкротом совладельца воронежского «Энергосбыта» Ивана Попенкова

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом Ивана Попенкова — совладельца ООО «Энергосбыт» и ООО «Квартал», работающих в сфере передачи и торговли электроэнергией.

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