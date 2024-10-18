Пепловый шлейф из вулкана Карымский на Камчатке угрожает воздушному сообщению

Вулкан Карымский продолжает проявлять активность на Камчатке. По данным KVERT, вчера утром на спутниковом снимке был обнаружен пепловый шлейф, протянувшийся с востока на северо-восток на высоте около 6 километров и протяженностью около 46 километров.