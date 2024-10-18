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Пепловый шлейф из вулкана Карымский на Камчатке угрожает воздушному сообщению

Пепловый шлейф из вулкана Карымский на Камчатке угрожает воздушному сообщению

Вулкан Карымский продолжает проявлять активность на Камчатке. По данным KVERT, вчера утром на спутниковом снимке был обнаружен пепловый шлейф, протянувшийся с востока на северо-восток на высоте около 6 километров и протяженностью около 46 километров.

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