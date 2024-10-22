Женщина сбила пешехода на трассе Уфа - Оренбург, пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами

В Уфе вечером 21 октября на автодороге Уфа – Оренбург произошел серьезный инцидент. 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely Monjaro, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
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