Нервозный немец – опасный немец.Итоги очередных земельных выборов в Германии – Мекленбург – Передняя Померания и Берлин (после Саксонии-Анхальт две недели назад) подтверждают тенденцию.
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