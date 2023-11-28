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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Евротур стал дворовым соревнованием. Исключая Россию из спорта, мировое сообщество стреляет себе не в ногу, а сразу в голову»

«Посмотрите, во что превратился хоккейный Евротур? Раньше это был турнир, за которым следила вся Россия и Европа, а теперь он стал узким кружком по интересам.

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