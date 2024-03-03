Американский империализм — против прав человека

В связи с открывшейся в Женеве 55-й сессией Совета по правам человека ООН с участием представителей правительств и профильных организаций стран мира снова встаёт вопрос о повсеместном, систематическом и злостном нарушении прав человека со стороны коллективного Запада.
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