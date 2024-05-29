Почему в СССР не боялись клещей, а теперь о них истерят с весны по осень?

US Uri Strukow Магазины кулинарии и потребкооперации помню с 70х. В конце 80х уже талоны стали появляться, но это никак не отражалось на нашем обеденном столе.

Генрих Аааа, так вот почему в советское время на всех полках черная икра пылилась и осетра особо не покупали... То ли дело сейчас!!!