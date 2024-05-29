Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему в СССР не боялись клещей, а теперь о них истерят с весны по осень?

Почему в СССР не боялись клещей, а теперь о них истерят с весны по осень?

Неужели  в  СССР  клещей  не  было?  Может,  сейчас  это маркетинговый  ход? Каждый турист, грибник, собачник и кошатник (да вообще уже каждый человек) наслышан о том, насколько опасны клещи.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Магазины кулинарии и потребкооперации помню с 70х. В конце 80х уже талоны стали появляться, но это никак не отражалось на нашем обеденном столе.
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22 мин.
Генрих
Аааа, так вот почему в советское время на всех полках черная икра пылилась и осетра особо не покупали... То ли дело сейчас!!!
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17 мин.
US
Uri Strukow
На Чукотке в 70е у нас на столе стояла всегда трех-литровая банка красной икры. Зато сегодня я с удовольствием по акции покупаю имитированную, потому что она более съедобна, чем то, что втридорога продают как натуральную.
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2 мин.

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