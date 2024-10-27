Александр Поверин удалил из Инстаграма* свой пост о расставании с Клавой Кокой: в чем дело?

Накануне победитель шоу «Сердце Клавы» Александр Поверин опубликовал в запрещенной сети эмоциональный пост, в котором подтвердил расставание с Клавой Кокой и в очередной раз подчеркнул, что их отношения не были пиар-ходом.
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