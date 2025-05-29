Депутаты АКЗС большинством голосов поддержали отчет Виктора Томенко о работе правительства

В докладе губернатор Алтайского края отметил ключевые достижения в экономике и социальной сфере Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 29 мая, на сессии АКЗС представил отчет о результатах работы правительства региона за 2024 год.
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