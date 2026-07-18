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Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear

Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear

Двенадцатого декабря прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 18,2 трлн рублей (229 млрд долларов) в компенсацию убытков, причинённых России конфискацией золотовалютных резервов, а также механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия .

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