Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear

Двенадцатого декабря прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 18,2 трлн рублей (229 млрд долларов) в компенсацию убытков, причинённых России конфискацией золотовалютных резервов, а также механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия .