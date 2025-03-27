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Царьград

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Путину поступил призыв о помощи. В беде оказалась глава Гагаузской автономии: "Один из самых тяжёлых моментов"

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Комментарии
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Eduard
Пора Молдавию вернуть России,для этого арестоватт Маю Санду надо!
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21 час.
Eduard
В Молдавии все мечтают избавится от марионетке Санду! Аресиуйтк её,
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21 час.
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