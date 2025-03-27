Путину поступил призыв о помощи. В беде оказалась глава Гагаузской автономии: "Один из самых тяжёлых моментов"

Гуцул обратилась к президенту России с призывом помочь в её освобожденииЗадержанная в Кишинёве глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в её освобождении.
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