Анимация против физики и математики

Художник-мультипликатор Алан Бекер, снискавший популярность после создания анимационного веб-сериала «Аниматор против Анимации», сделал вместе со своей командой несколько занятных роликов про точные науки.
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