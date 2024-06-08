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Как существовала платная стоматология в СССР — стране бесплатной медицины

Как существовала платная стоматология в СССР — стране бесплатной медицины

Профессия врача — востребованная и благородная. К сожалению, она не всегда хорошо оплачивалась. Особенно это было актуально для СССР, где специалист с высокой квалификацией мог рассчитывать на зарплату в 120 рублей.

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