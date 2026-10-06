5 TV Shows To Watch If You Like East Of Eden

Netflix's new East of Eden has viewers hooked on sweeping historical drama. If you want more messy families and big stakes, these five shows are worth a watch.
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