Ольга Орлова отправила годовалую дочку учиться (видео)

Певица и телеведущая Ольга Орлова решила отправить дочку Анну в школу раннего развития. В феврале прошлого года телеведущая Ольга Орлова во второй раз стала матерью, когда она и её супруг Валерий стали родителями дочери Анны.
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