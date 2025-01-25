UnitedHealth подтверждает, что 190 миллионов американцев пострадали от утечки данных Change Healthcare

Компания UnitedHealth подтвердила, что в результате атаки вымогательского ПО на ее подразделение Change Healthcare в феврале прошлого года пострадали около 190 миллионов человек в Америке, что почти вдвое больше предыдущих оценок.
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