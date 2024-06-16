Обвиняемые взяли в заложники сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО

В СИЗО-1 в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников, сообщило региональное управление ФСИН в соцсетях На месте происшествия находится глава ФСИН по Ростовской области, также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
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