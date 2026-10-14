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Look: Mark Harmon, Michael Weatherly to reunite in 'NCIS: Origins' Season 3

Former "NCIS" co-stars Mark Harmon and Michael Weatherly will reunite as Leroy Jethro Gibbs and Tony DiNozzo in "NCIS: Origins" Season 3.

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