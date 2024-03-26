Рогов: Киев мог использовать втемную атаковавших «Крокус» террористов

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могли быть введены в заблуждение украинскими спецслужбами, связавшимися с ними под видом ИГИЛ*, считает глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
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