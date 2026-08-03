Logistical Nightmare Unfolds As Rhine Plunges Toward Record Low The Rhine, one of Europe's most vital arteries for transporting industrial goods, has fallen to one of its owest level since the drought-stricken summer of 2018.
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