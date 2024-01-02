Раскрытие потенциала ПК: использование возможностей UEFI BIOS.

В сфере компьютерного оборудования BIOS (Basic Input Output System - базовая система ввода-вывода) когда-то была основной микропрограммой для энтузиастов, стремящихся к тонкой настройке своих компьютеров.
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