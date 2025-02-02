МВД: В Новосибирске с 5 февраля ужесточается надзор за мигрантами

С 5 февраля 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции вводится режим высылки иностранных граждан.