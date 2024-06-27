Эксперт Хейфец: США вряд ли напрямую могли готовить госпереворот в Боливии

США вряд ли напрямую могут быть причастны к попытке госпереворота в Боливии, при этом Вашингтон отнесся бы положительно в случае прихода новой власти в стране из-за возможности взять под контроль природные ресурсы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии