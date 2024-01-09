Песков: военные РФ сделают все для минимизации опасности обстрелов с Украины

Как подчеркнул в ходе беседы с журналистами во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, военные РФ продолжат делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины.
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