На фоне бушующей стихии на Южном берегу Крыма спасатели продолжают помогать людям.На Южном берегу Крыма, где уже четвертый день бушует непогода, спасатели не только борются с последствиями ливней, но и помогают конкретным людям.
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