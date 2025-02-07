Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Педагоги увольняются, родители бьют тревогу.
Плюнули в лицо учителю, избили детей: табор терроризирует школу
Комментарии
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igor kim
Либо не терпите.
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3 час.
степан дунов
Пока за дело не возьмется народ ждать чего то от органов бесполезно ибо они подчиненные а чиновники местные оглядываются на вышестоящих чиновников и так по лестнице в верх. А там до сих пор живут по правилам и законам 90х либерально европеизированых. Больна сама система в государстве и пока не будет радикальных изменений этот беспредел всяких иноземцев и прочих диаспор будет только нарастать. Пора бить во все колокола.
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1 час.
igor kim
Пора звать Минина и Пожарского.
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1 час.
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