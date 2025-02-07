СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей ПандовРихтер
    Итак, сионистско-нацистский блок сформирован. Что ж, когда враг отчётливо виден - это хорошо. И ни слова больше о Хол...Екклесиаст и евре...
  • Владимир Фердман
    Усы и шпага - все при нем, но это не о нем, а о нем - все мимо«Всю эту шоблу пр...
  • Георгий Корнев
    Как я понял, дело вообще не возбуждали.Морпех на больнич...

Плюнули в лицо учителю, избили детей: табор терроризирует школу

Плюнули в лицо учителю, избили детей: табор терроризирует школу

Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Педагоги увольняются, родители бьют тревогу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
Либо не терпите.
Ответить
3 час.
степан дунов
Пока за дело не возьмется народ ждать  чего то от органов бесполезно ибо они подчиненные а чиновники местные оглядываются  на вышестоящих чиновников и так по лестнице в верх. А там  до сих пор  живут по правилам и законам 90х либерально европеизированых. Больна сама система в  государстве и пока не будет радикальных изменений этот беспредел  всяких иноземцев и прочих диаспор будет только нарастать. Пора бить во все колокола.
Ответить
1 час.
igor kim
Пора звать Минина и Пожарского.
Ответить
1 час.
наверх