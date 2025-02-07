Плюнули в лицо учителю, избили детей: табор терроризирует школу

степан дунов

Пока за дело не возьмется народ ждать чего то от органов бесполезно ибо они подчиненные а чиновники местные оглядываются на вышестоящих чиновников и так по лестнице в верх. А там до сих пор живут по правилам и законам 90х либерально европеизированых. Больна сама система в государстве и пока не будет радикальных изменений этот беспредел всяких иноземцев и прочих диаспор будет только нарастать. Пора бить во все колокола.