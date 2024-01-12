В Госдуме предостерегли Пашиняна от принятия особого условия Алиева: "Лишитесь сразу двух вещей"

Виталий Милонов объяснил, почему Армении не нужен Зангезурский коридор, на котором настаивают Азербайджан и ТурцияПрезидент Азербайджана снова потребовал, чтобы Армения согласилась на открытие Зангезурского коридора.
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