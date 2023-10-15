Гергиев провёл пресс-конференцию в связи с гастролями Мариинского театра в Китае

В Большом театре Шанхая 15 октября в 14:00 по местному времени (09:00 мск) прошла пресс-конференция народного артиста России Валерия Гергиева в преддверии открытия оперно-симфонической части самых масштабных гастролей Мариинского театра в Китае, которые проходят в шести городах Поднебесной.