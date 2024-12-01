Белый дом отрицает свою причастность к происходящему в Сирии

REUTERS/Mahmoud Hasano Белый дом опубликовал официальное заявление о том, что США не причастны к происходящему в Сирии, где террористические группировки 28 ноября атаковали позиции военных и населенные пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии