В Красноярске в больнице пришли в сознание родители погибших от отравления детей

Родители четырёх детей, погибших от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом 23 сентября сообщили Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии