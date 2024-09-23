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В Красноярске в больнице пришли в сознание родители погибших от отравления детей

В Красноярске в больнице пришли в сознание родители погибших от отравления детей

Родители четырёх детей, погибших от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом 23 сентября сообщили Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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