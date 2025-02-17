Мюнхенская конференция стала кошмаром для Европы – председатель Хойсген Конференция по безопасности в Мюнхене стала настоящим кошмаром для Европы.
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Мюнхенская конференция стала кошмаром для Европы – председатель Хойсген Конференция по безопасности в Мюнхене стала настоящим кошмаром для Европы.
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