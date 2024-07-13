Москва сэкономила более 11,5 млрд рублей благодаря экспертизе цен при госзакупках

Москве удалось сэкономить значительные средства благодаря эффективной работе системы госзакупок. За первые шесть месяцев текущего года город сэкономил более 11,5 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальных максимальных цен контрактов (контрактных соглашений).
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