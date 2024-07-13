Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Дело в том , что эта министр плавала в гидрокостюме . Почему не в скафандре !?Министр спорта Фр...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Тьфу! Мразь какая!Галкина* раскрити...
  • Гарий Щерба
    Да  ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ , могут после каждого  ИНЦИНДЕНТА ,,ИЗВИНЯТЬСА,,  , ИМ НЕТ ВЕРЫ .. НАЗАД  в  АУЛ ОТПРАВИТЬ +  ...В Краснодаре заде...

Москва сэкономила более 11,5 млрд рублей благодаря экспертизе цен при госзакупках

Москва сэкономила более 11,5 млрд рублей благодаря экспертизе цен при госзакупках

Москве удалось сэкономить значительные средства благодаря эффективной работе системы госзакупок. За первые шесть месяцев текущего года город сэкономил более 11,5 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальных максимальных цен контрактов (контрактных соглашений).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх