Дмитрий Мезенцев заявил на круглом столе о давлении США и ЕС на многополярность и суверенитет стран. ШОС и БРИКС стремятся укрепить роль региональных объединений, демонстрируя уважение к национальным культурам и развитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии