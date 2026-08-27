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Царьград

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Мезенцев заявил об угнетении многополярности США и ЕС в мире

Мезенцев заявил об угнетении многополярности США и ЕС в мире

Дмитрий Мезенцев заявил на круглом столе о давлении США и ЕС на многополярность и суверенитет стран. ШОС и БРИКС стремятся укрепить роль региональных объединений, демонстрируя уважение к национальным культурам и развитию.

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