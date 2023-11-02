Amazon собирает заявки на ЗБТ Blue Protocol Amazon Games и Bandai Namco объявили о проведении зак...

Amazon собирает заявки на ЗБТ Blue ProtocolAmazon Games и Bandai Namco объявили о проведении закрытого технического тестирования Blue Protocol для игроков Северной Америки и Европы, которое начнется 8 ноябряЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.