Bloomberg: массовый уход членов команды создает для Трампа новые проблемы

Президент Дональд Трамп вступает в критическую фазу своего второго срока: многие высокопоставленные чиновники из его команды ушли в отставку, и политик вынужден полагаться на более узкий круг помощников, передает Bloomberg.
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